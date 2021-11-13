Kokoreç deyip geçmeyin. Kokoreç nasıl yapılır?

Kokoreç, hayvansal yağ dokusunda omega-3 ve omega-6 gibi kalp damar sistemindeki hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan yağ asitlerini de bulundurur.

Eksikliğinde gece körlüğü, kısırlık, kanama bozuklukları, diş çürümesi, eklem sıvısı eksilmesi gibi hastalıkların oluşumuna yol açan A, D, E, K vitaminleri açısından da çokça zengin içeriği bulunduğundan, bu hastalıklara karşı önleyici etkisi bulunmaktadır.

Kokoreç, A vitamini, demir, folik asit, fosfor, potasyum açısından zengindir. Baharat konulması metabolizmayı hızlandırır.

Bağırsaklara mikroorganizma desteği sağlar. Bağırsak florasını koruyan kokoreç, alerjik olan birçok hastalığın önüne geçer. Florayı destekleyen önemli yiyeceklerden biri kokoreçtir.

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, vücuda canlılık, zindelik ve pozitif bakış açısı katar. Bağırsak ve beyin en önemli serotonin kaynağıdır. Kokoreç bütün alerjilere etki edecek kadar fayda sağlar.

Çocuklar içinde oldukça besleyici ve faydalıdır. Gönül rahatlığıyla herkesin tüketebileceği faydalı bir yiyecektir. Sakatatlar etten daha besleyicidir. Kokoreçte buna dahildir.

Hamilelikte kokoreç yenir mi?

Hamilelikte kokoreç yemek uzmanlar tarafından pek tavsiye edilmiyor. Bunun sebebi ise iyi temizlenmeyen veya hijyenik koşullarda hazırlanmayan bağırsağın anne adayında enfeksiyonlara sebep olma ihtimalidir.

Evde kokoreç nasıl pişirilir. Kokoreç tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

250 gram kokoreç (yuvarlak)

2 adet domates

5 adetsivri biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Öncelikle kokoreçi bildiğiniz ve güvendiğiniz bir yerden almanız çok önemli. En güzel kokoreç 6 aylık kuzudan yapılan ve sütte bekletilendir. 2 parmak kalınlığında yuvarlaklar halinde alın. Orta ateşte ısınmış tavaya atın ve 1-2 dakika sonra ateşi kısın. Ağır ağır her bir yüzü, kendi yağında 6-7 dakika pişsin. Kokoreçleri kenara alın. Eğer tavada yağ yoksa bir yemek kaşığı sıvıyağ ekleyin, ısıyı yükseltin ve minik küpler halinde kesilmiş domates ve biberleri soteleyin. Domates ve biberler sotelenirken, bir kesme tahtası üzerinde kokoreçlerinizi büyük bir bıçakla kıyın. Domates ve biberler piştikten, suyunu da çektikten sonra kokoreçi ekleyin ve kavurun. Kavurmayı çok uzun tutmayın ki kokoreçler kurumasın. Birkaç dakika sonra baharatları da ekleyip ateşten alın. Afiyet olsun.

Kokoreç baharatları her evde bulunan malzemelerden meydana gelir. Kimyon, kekik, acı kırmızı pul biber, tuz, karabiber kokorecin temel baharatları olup bunlar damak lezzetine bağlı olarak çeşitlendirilebilir.