Köklü bir gelenek haline getirildi! Oltu'da 1001 Hatim coşkusu

Oltu'da 1001 Hatim coşkusu yaşandı. Tutmaç Mahalle Camii'nde düzenlenen manevi program, ilçe halkından ve çevre bölgelerden çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle dolu program, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Programa il protokolü ve din görevlileri de bizzat eşlik etti. Etkinliğe; Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı okunan hatimlerin islam alemine, ülkede ve tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması için dua etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan duada, programa katkı sunan tüm vatandaşlara ve emeği geçen görevlilere teşekkür edildi.