  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor! Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin! TSK'da komuta kademesi yeniden şekillendi! İki kadın generale kritik görev, Gezeravcı'ya sürpriz atama Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı! Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki
Yerel Köklü bir gelenek haline getirildi! Oltu'da 1001 Hatim coşkusu
Yerel

Köklü bir gelenek haline getirildi! Oltu'da 1001 Hatim coşkusu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Köklü bir gelenek haline getirildi! Oltu'da 1001 Hatim coşkusu

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde, köklü bir gelenek haline gelen 1001 Hatim programı büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirildi. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, emeği geçen herkese teşekkür edildi

Oltu'da 1001 Hatim coşkusu yaşandı. Tutmaç Mahalle Camii'nde düzenlenen manevi program, ilçe halkından ve çevre bölgelerden çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle dolu program, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Programa il protokolü ve din görevlileri de bizzat eşlik etti. Etkinliğe; Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı okunan hatimlerin islam alemine, ülkede ve tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması için dua etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan duada, programa katkı sunan tüm vatandaşlara ve emeği geçen görevlilere teşekkür edildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23