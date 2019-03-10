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Köken: Bu seçimler son yüz yılın seçimi

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 31 Mart seçimlerinin son yüz yılın seçimi olduğunu belirtti.

10 Mart 2019 Pazar 09:11
Köken: Bu seçimler son yüz yılın seçimi

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 31 Mart seçimlerinin son yüz yılın seçimi olduğunu belirterek, “Bugün ekonomik kriz var deniliyor, ekonomik kriz hiçbir zaman bir sene, iki sene, üç sene sürmemiştir. Nasıl ki 2007’de Türkiye ekonomide zirve yapmış, 2008 dünya krizini teğet geçmişse bu Türkiye’nin gücüyle ilgiliydi aslında. Bundan sonra da öyle olacaktır” dedi.

 

Eyüpsultan Sinoplular Ayancık ve Ayancığı Sevenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul’da yaşayan Sinoplular için bir gece düzenledi. Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye davetli olarak katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, salonda bulunanlara seslendi. Yapılacak seçimlerin önemine değinen Köken, “Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti’nin son yüz yılın seçimi. 2024 yılında, 21’nci yüzyılın ilk seçimi olacak" dedi.



“Bu Türkiye’nin gücüyle ilgiliydi aslında”

 

Oluşturulmak istenen krizlere Türkiye’nin her zaman bir cevabının olduğunu belirten Köken, “Bugün kriz var deniliyor, ekonomik kriz hiçbir zaman bir sene, iki sene, üç sene sürmemiştir. Nasıl ki 2007’de Türkiye ekonomide zirve yapmış, 2008 dünya krizini teğet geçmişse bu Türkiye’nin gücüyle ilgiliydi aslında. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz bu seçimleri, 31 Mart seçimlerini bir yerel seçim olarak değil de, Türkiye Cumhuriyeti’nin son yüz yılının en son seçimine bomba gibi girerek, Cumhur İttifakı’na doğru destek verelim” diye konuştu.

 

Deniz Köken’e gecenin anısı el yapımı ahşap gemi maketi hediye edildi. Köken, konuşmasının ardından salonda bulunanlarla tek tek ilgilendi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:11
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