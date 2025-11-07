  • İSTANBUL
Gündem

Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş “CHP’nin projesi yok” diye

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş "CHP’nin projesi yok" diye

CHP’li Gaziemir Belediyesi tarafından yaptırılan heykel alay konusu oldu. Sosyal medyada paylaşımın altına yorum yazan vatandaşların bir kısmı, “Kim demiş ’CHP’nin projesi yok’ diye” derken bir kısmı da “Kokan İzmir’e böyle dev hizmet yaraşırdı zaten” diye adeta alay ettiler.

CHP’li İzmir belediyelerinde yine değişen bir şey yok. Gerek büyükşehir belediyesi gerekse ilçe belediyeleri, yapılan hizmetten çok yapılamayan hizmetlerle gündeme geliyor.

İzmir’in onca sorunu varken bir dönem kültür-sanat projeleriyle halkın gözünü boyamaya çalışan CHP’li belediyeler artık bunu da beceremiyor.

Yaptıkları kültür-sanat projeleri de alay konusu oluyor.

Bunun son örneği CHP’li Gaziemir Belediyesinde yaşandı. Belediye tarafından heykeltıraş Mert Taşkın Demir’e yaptırılan ve adı “Rehavet” olan kadın heykeli ilçede büyük tartışmaya neden oldu.

İzmir’in ve Gaziemir’in onca sorunu varken böyle bir heykele kaynak aktarılması vatandaşlara adeta pes dedirtti.

Sosyal medya üzerinden hem alay eden hem de teki gösteren İzmirliler de gündem oldu. Vatandaşların bir kısmı, “Kim demiş ’CHP’nin projesi yok’ diye. Alın size hizmet” derken bir kısmı da “Kokan İzmir’e böyle dev hizmet yaraşırdı zaten” diye alay ettiler.

