0553 313 94 23

Kök hücre tedavisi ile ağrılarından kurtuldu

Tokat’ta yaşayan bir kişi Samsun’da kök hücre tedavisi olduktan sonra dizindeki ağrılarından kurtuldu.

12 Mart 2019 Salı 17:06
Kök hücre tedavisi ile ağrılarından kurtuldu

Tokat’ta yaşayan bir kişi Samsun’da kök hücre tedavisi olduktan sonra dizindeki ağrılarından kurtuldu.


Tokat’ta yaşayan Hulusi Uçar, dizinde ve kalçasındaki ağrılarından dolayı sağlığından uzak kaldı. Günlük hayatında birçok zorluk çeken Uçar, Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı ile iletişime geçti. Gerekli tetkiklerden sonra kök hücre tedavisi olan Uçar ağrılarından kurtuldu.



“Kök hücre tedavisinden sonra ağrılarım gitti”


Önceki şikayetlerini ve tedavi sonrasını anlatan Uçar, “Daha önceki tedavi olduğum doktorlar bana protez olmamı uygun görmüşlerdi. Fakat hayat standartlarımı kısıtladığı için proteze olumlu bakmadım. Ama Cem hocam protezden önce bana kök hücre tedavisi yapacağını söyledi. Daha öncesinde ağrılarım vardı. Tedaviden sonra çok rahatladım. Tedavi olmadan önce merdiven dahi çıkamıyordum. Uzun yol yürüdüğümde ise sabahlara kadar ağrım artıyordu. Dinlensem dahi tekrar ağrılarım devam ediyordu. Kök hücre tedavisinden sonra ağrılarım gitti. Rahatladım ve çok iyiyim. Hatta kök hücre tedavisinden çıktıktan sonra bile ağrılarımın yok olduğunu gördüm. Şu anda ayaklarımda ve kalçamda ağrı hissetmiyorum” dedi.



“Kök hücre vücudumuzun bütün dokularında bulunmaktadır”


Kök hücre tedavisi hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı ise, “Vücudumuzdaki bütün dokular ve organlar hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin farklılaştığı, kaynaştığı ana hücreye de kök hücre diyoruz. Kök hücre vücudumuzun bütün dokularında bulunmaktadır. Ama kök hücrenin elde edildiği noktalar sınırlıdır. Kök hücre sadece kan, kemik iliği, yağ dokusu eklemlerde sinovyal dediğimiz zarda bulunmaktadır. Buralardan kemik iliğinden elde etmek için leğen kemiğinden bir pompa yardımıyla çekilmesiyle elde edilir. Yağ dokularından liposakşın yöntemiyle, yani basit bir iğneyle girilerek göbek yağlarını özellikle sınırlı oranda liposakşın yapılmasıyla elde edilir. Eklem zarından da ameliyat ile etmek mümkündür. Eklem zarından biyopsi yöntemiyle bir miktar hücre alındıktan sonra bu özel laboratuvarlara gönderilip hücrelerin çoğaltılmasıyla elde edilmektedir. Kök hücre kullanımı yaygın olarak birçok hastalıkta yapılmaktadır. Özellikle ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında kullanıyor. Ortopedide eklem rahatsızlıklarında, eklem kireçlenmelerinde, doku defeklerinin tedavisi için kullanılmaktadır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ 24. Spor Şenliği başladı
    1. ADÜ 24. Spor Şenliği başladı
    2. İşaret diliyle İstiklal Marşı’nı..
    3. Hakkari'de bir terörist 24 kilo 660..
    4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    5. Isparta’da İstiklal Marşı’nın 98.kabul..
    6. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    7. Başkan Dağtekin’den ezan ve beka..
    8. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    9. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    10. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    11. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    12. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    13. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    14. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    15. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    16. Kutsal emanetler Bandırma’da
    17. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    18. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    19. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    20. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    21. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    22. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    23. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    24. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    25. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    26. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    27. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    28. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    29. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    30. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü