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Yerel Kök hücre bağışı yapan öğrenciler! İki hayat kurtardı
Yerel

Kök hücre bağışı yapan öğrenciler! İki hayat kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 11:30:28 - 2024-05-16 11:30:27
Kök hücre bağışı yapan öğrenciler! İki hayat kurtardı

Bursa’da düzenli olarak kan ve kök hücre bağışı yapan öğrenciler, 2 lösemi hastasının hayatını kurtardı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki meslek yüksek okulu personeli ve öğrencileri, her yıl düzenli olarak Türk Kızılay’a kan bağışı ve TÜRKÖK’e kök hücre bağışı yaptı. Öğrencilerden alınan bu kök hücreler düzenli olarak her yıl sisteme yüklenerek lösemi hastalarıyla eşleştirildi. Bu eşleşmelerde Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerden Halil Ulutaş ve Abdullah Doğan, bağışladığı kök hücreler 2 lösemi hastasıyla eşleşti. Öğrencilerden alınan ve eşleşen kök hücreler hastalara nakil edildi. Bu nakil sayesinde 2 lösemi hastası iyileşerek sağlığına kavuştu

Hedeflerinin bir canı daha nasıl kurtarırız olduğunu ifade eden Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri, “Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesini benimsemiş, bir neslin torunlarıyız. Bizde hasta kardeşlerimize nasıl umut olabiliriz diye düşünürken kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunmak aklımıza geldi. Bizde her yıl düzenli olarak kan bağışı ve kök hücre bağışı yaparak bir insanın daha hayatını kurtarmak için mücadele ettik. Bizim bağışladığımız kanlar hastalara hayat verirken kök hücrelerde sistemde kayıtlı lösemi hastalarıyla eşleştiriliyor. Bu eşleştirmelerden 2 arkadaşımızın bağışladığı kök hücreler 2 lösemi hastasıyla eşleşti ve nakil yapıldı. Nakil olan lösemi hastaları sağlığına kavuştu. 2 insanın hayatını kurtarmak bizim için çok mutluluk verici bir duyguydu. Bağış yapmaya ve hayat kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.

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