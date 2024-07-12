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Aktüel Köfteci Yusuf’a öyle bir gözdağı verdi ki görenler şaştı kaldı! Tırcı çağrı yaptı... Şok olay
Aktüel

Köfteci Yusuf’a öyle bir gözdağı verdi ki görenler şaştı kaldı! Tırcı çağrı yaptı... Şok olay

Yeniakit Publisher
2024-07-12 18:32:00 - 2024-07-12 19:51:37
Köfteci Yusuf’a öyle bir gözdağı verdi ki görenler şaştı kaldı! Tırcı çağrı yaptı... Şok olay

Tır şoförü olduğunu dile getiren Orhan isimli vatandaş, kritik bir çağrıda bulundu. Köfte Yusuf’un Tuzgölü şubesinde yaşadığını öne sürdüğü olay üzerinden Köfte Yusuf’a tüm tırcılar üzerinden öyle bir gözdağı verdi ki okuyanlar şaştı kaldı!

Tır şoförü olduğunu dile getiren Orhan isimli vatandaş, Köfte Yusuf’un Tuzgölü şubesinde yaşadığını öne sürdüğü olay üzerinden Köfte Yusuf’a tüm tırcılar üzerinden öyle bir gözdağı verdi ki okuyanlar şaştı kaldı!

Köfteci Yusuf’un Tuzgölü şubesiyle ilgili sikayetvar.com’a yaşadığını öne sürdüğü olayı aktaran Orhan isimli vatandaş, Köfteci Yusuf’a tırcılar adına gözdağı verdi! Tır şoförü olduğunu dile getiren vatandaş, şubenin yöneticisinin garsonlara emir vermekten aciz olduğunu ancak müşteriye emir kipiyle konuştuğunu iddia etti. Orhan isimli vatandaş, tırcıların birbirlerine güvendiğini dile getirerek “Sizin aleyhinizde eylem başlatsak bitersiniz, küçülmeye gidersiniz. Akıllı olun, adam olun, tırcının çayını ilk önce verin, sonra yemek sorun” dedi. Tırcının, yaşadığı sorun karşısında tüm tırcılar adına yaptığı gözdağı ilginçti!

İşte Orhan isimli, tırcı olduğunu dile getiren vatandaşın, 12 Temmuz saat 12.31’de sikayevar.com’da yayımlanan yazısı:

“Köfteci Yusuf Tuzgölü Yönetici Sorunu

kocaelibarisgazetesi'nin aktardığı haberde: 12.04. 2024 tarihinde 2 kişi kahvaltı yapmak için geldik, sipariş verdik. Kahvaltı geldi fakat kahvaltı bitmesine yaklaştı ama çaylar gelmedi. Çay dağıtan kişi kafası aşağıda, garsonların kafası aşağıda, beyaz gömlekli kişi başı aşağıda, yönetici olan kişi masa topluyor, sağa sola bakmıyor. Parmak kaldırmaktan kollarımız ağrıdı. En son kalktım yanına gittim, müşteriden sipariş almasını bekledim. İşi bitince döndü ve 'Sipariş mi?' diye sordu. Ben de çayın kahvaltıdan önce mi, kahvaltıyla birlikte mi, kahvaltıdan sonra mı gelmesi gerektiğini sorduğumda 'Siz yerinize oturun' dedi. Emir kipiyle müşteriye bir de emir veriyor fakat altında çalışan garsonlara emir vermekten aciz. Bunun gibi personelin eline düşmüş yöneticileri kameradan takip edip işine son vermenizi rica ediyorum. Biz tırcılar bir ve birbirimize güveniriz. Toplulukta bir sizin aleyhinizde eylem başlatsak bitersiniz, küçülmeye gidersiniz. Akıllı olun, adam olun, tırcının çayını ilk önce verin. Sonra yemek sorun. Bir tane çaycı yetmiyor, çaycıların sayısını artırın. Tırcılar buraya çay için geliyor.”

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