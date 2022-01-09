Köfte yaparken hepimizin en büyük sorunlarının başında pişerken formunun bozulması geliyor. Köfte yediden yetmişe herkesin severek yediği yemeklerin başında gelir. Hele bir de anne eli değdiyse tadından yenmez! Bu püf noktaları ile siz de annenizin yapmış olduğu köftelerin lezzetini yakalayabilirsiniz.

Köfte yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar

Kıyma Seçimi

Köftenin ana maddesi kıyma olduğu için köfte yapmak için seçeceğiniz kıymanın kaliteli olması son derece önemlidir. Köfte için kullanacağınız kıyma ne çok yağlı ne de yağsız olmalıdır. Aksi takdirde çok yağlı ise köfte küçülecek, az yağlı ise köfte lezzetli olmayacaktır.

Elinizle Yoğurun

Köftenin lezzetli olabilmesi için malzemelerin çok iyi bir şekilde harmanlanıp baharatların lezzetinin birbirine karışması son derece önemlidir. Bunun için kıymanın metal kaşık gibi gereçlerle değil el ile yoğurulması gerekir; çünkü metal kaşık kıymaya metal tadının geçmesine neden olur ve iyi bir karıştırma sağlamaz.

Ekmek Katın

Köfte hamurunun iyi bir kıvamda olması için harcına ekmek içi ya da galeta unu katmanız gerekir. Böylece daha iyi bir köfte hamuru hazırlayabilirsiniz. Köftenin daha yumuşak ve lezzetli olması için katacağınız ekmeğin kabuklu olmamasına dikkat etmeli, içine az miktarda zeytinyağı eklemelisiniz.

Soğanı Rendeleyin

Köftenin kıymadan sonraki ana malzemesi soğandır. Bunun için soğanı yeterli miktarda ve doğru bir şekilde eklemek önemli adımlar arasında yer alır. Köfte hamuru içerisine ekleyeceğiniz soğanı doğramak yerine rendelemeye özen gösterin; ancak soğanın suyunu süzmeyi unutmayın ki hamur kıvamı sulu olmasın. Rendeleme işlemi ile soğanın lezzetinin tamamen kıymaya nüfuz etmesine yardımcı olacak köftenin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaksınız.

Yumurta Ekleyin

Köftenin pişirilirken dağılmaması için hamurundaki malzemelerin eksik olmaması gerekir. Yumurta da bu malzemelerin en önemlileri arasında yer alır. Köftenin dağılmaması için genelde 1 adet yumurta yeterlidir, ancak kıymanın miktarı fazla ise yumurta sayısı da artırılabilir.

Hamuru Dinlendirin

Köftenin daha lezzetli olabilmesi için tıpkı poğaça yaparken olduğu gibi yoğurduğunuz kıymayı en az 1 saat dinlenmesi için dolapta bekletmelisiniz. Böylece köfte çok daha lezzetli olacaktır.

Doğru Tava Seçin

Tüm aşamaları geçtiniz, köfte hamurunu başarılı bir şekilde hazırladınız. Şimdi sıra pişirme aşamasında. Köftelerin iyi bir şekilde pişip lezzetli olabilmesi için döküm tava en iyi seçeneklerden biri olabilir.

Orta Ateşte Pişirin

Köfteyi iyi bir şekilde pişirebilmek için çoğu insanın yaptığı hatalardan biri, harlı bir ateş kullanmaktır; ancak harlı ateşte köftenin sadece dışı pişip içinin çiğ kalacağı unutulanlar arasındadır. Bu nedenle köftenin hem içinin hem de dışının iyi bir şekilde pişmesi için kısık ya da orta ateş kullanmayı tercih etmelisiniz. Aynı zamanda çok fazla kızartmayın ki köftenin kurumasına neden olmayın. Köfte çok çabuk pişen bir yiyecek olduğundan ocakta çok kalmamasına dikkat edin. Her iki tarafı da eşit miktarda kızardığında servis edin.

Sık Çevirmeyin

Köftenin iyi bir şekilde pişebilmesi için sürekli olarak çevirmemeye dikkat edin. Aynı zamanda pişme sırasında köftenin dağılmaması için asla çatal kullanmayın, çevirmek için mutlaka maşa kullanın.

Fazla Yağ Kullanmayın

Özellikle köfte yapımında kullandığınız kıyma çok yağlı ise pişirme esnasında tava içerisine hiç yağ koymaya ihtiyaç duymayacaksınız demektir. Kıymanın tavaya yapışmaması için sadece tabanını ıslatacak şekilde yağ ekleseniz yeterli olacaktır.

Köfte Çeşitleri

Sömelek Köfte

Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin. İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Et Köfte

Kıymamızın içine soğanı ve sarımsağı rendeliyoruz. İçine yumurtamızı kırıp ekmek içimizi ekliyoruz. Biraz yoğurup kıvamına bakıyoruz. Ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzetli oluyor. Bekleyen köftelerimizi tekrar bir kere daha yoğurup şekil veriyoruz.

Kaşarlı Köfte Tarifi

Tüm köfte malzemelerini bir kabın içine koyup iyice yoğurun. Köfte harcından parçalar kopartıp içlerine dilimlediğiniz kaşar peynirini yerleştirin ve iyice kapatıp ister silindir ister yuvarlak şekil verin. Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Antep Usulü Mercimek Köftesi

Mercimekler yıkanıp suyu süzdürülür ve üzerine 4 su bardağı su eklenip yumuşayıncaya kadar pişirilir. İçerisinde bulgurların şişmesine yetecek kadar su olması gerekir; yoksa su ilavesi yapılabilir. Pişen mercimeklerin üzerine ince bulgur eklenip karıştırılır ve 15 dk tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Soğanın kabukları soyulup ince ince kıyılır. Ayrıca bekletilir. Maydanoz ve yeşil soğan yıkanıp ayıklanır, ince ince doğranır. Mercimekli karışım geniş bir yoğurma kabının içerisine alınır. İçerisine kuru soğanın yarısı, salça ve baharatlar ilave edilip arada eller ıslatarak iyice yoğurulur. Diğer yandan bir tavada zeytinyağı ısıtılıp kuru soğanın diğer yarısı kavrulur. Daha sonra doğranan yeşillikler de ilave edilip hala sıcak olan yağ karışımın üzerine dökülür. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılıp avuç içinde sıkılarak şekillendirilir.

Tarhana Köftesi

Köfteli Şehzade Kebabı

Kaşarlı Karnabahar Köftesi

Kaşarlı Köfte tarifi

Kıymalı Mercimek Köftesi

Kolay köfte nasıl yapılır?

Kıymayı derin bir kaba alın ve içerisine soğanı rendeleyin. Üzerine ıslattığınız ekmekleri, yumurtayı, dövülmüş sarımsağı, tuzu, kırmızı biberi, karabiberi, kimyonu, kekiği ve dilerseniz ince kıyılmış maydanozu ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak veya oval köfteler hazırlayın.