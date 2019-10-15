Köfte nasıl yapılır? Lezzetli köfte tarifi malzemeleri

Köfte tarifi pratik ve lezzetli bir akşam yemeği ya da gündelik ızgara olarak tüketmek isteyen yemek tutkunları tarafından araştırılıyor. Ekmek arası ya da ana yemek olarak tüketilebilen köfte malzemeleri açısından da fazla bir zahmet gerektirmiyor. Toplumumuzda da severek tüketiliyor. Peki, evde köfte nasıl yapılır? Köfte harcı içerisinde neler var? Köfte için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte köfte tarifi...

Köfte için gerekli malzemeler

*1 kilogram köftelik kıyma (lezzetli olması için biraz yağlı)

*1 yumurta

*Rendelenmiş 1 adet orta boy soğan

*Arzu edilen baharatlar

*Sıvı yağ (kızartma için)

*Çeyrek bayat ekmeğin içi ya da galeta unu (çoğaltmak için)

*Koyu kıvam olması durumunda yarım çay bardağı su

Köfte harcı nasıl yapılır?

Klasik köfte harcı içerisinde yer alması gereken baharatlar şöyle;

Karabiber

Tuz

Pul biberi

Nane

Kekik

Kimyon

Köfte nasıl yapılır?

Evde köfte yapmak için öncelikle 1 kilogram kıymayı derin karıştırabileceğiniz bir kaba alın. Ardından içerisine yumurtayı ve galeta ununu ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra köfte harcını ya da dilediğiniz tüm baharatları ekleyin. Baharatların tamamı kıymanın her yerine yedirilinceye kadar yoğurma işlemine devam edin. Köfte kıvam aldıktan sonra avcunuzun içerisinde dilediğiniz şekli verin.

Kızdırılmış tavada bulunan yağa hazırladığınız köfteleri koyun. Eğer hızlı ateşte pişirecekseniz köftenizin kalınlığına dikkat edin aksi takdirde içi çiğ kalabilir.