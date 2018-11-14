THY- Noukşot
0553 313 94 23

Koeman'dan 'Cocu' itirafı: Bana dedi ki...

Fenerbahçe'de Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman, açıklamalar yaptı ve geleceği ile ilgili konuştu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:56
Koeman'dan 'Cocu' itirafı: Bana dedi ki...

Görevine devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyleyen Koeman, "Hakkımda iyi yorumlar olması güzel ancak resmi olarak takımda kaldığım konusunda bilgilendirilmediğim sürece bir şey diyemem. Her teknik direktörün kendi anlayışı ve çalışma tarzı var ama her türlü oyunculara bağımlısın. Şu anda futbolcularımız iyi çalışıyor. Ne değiştirdik derseniz, şu anda daha dar alanda, daha kompakt oynuyoruz. Böylece rakiplerimizin işini zorlaştırıyoruz" dedi.

Kazanarak devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Takım olarak sıkıntılı durumdaysan, gücünü ortaya çıkarmalı ve hiçbir güçsüzlük göstermeden oynamaya başlamalısın. Şu ana kadar çok maç kaybettik" diye konuştu.

"Cocu 'Bu işi yap' dedi"

Cocu'nun kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen teknik adam, "Cocu bana, 'Git ve bu işi yap' dedi. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kariyerim boyunca kararları duygularımla verdim. Bu anlamda da hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Bir macera aruyordum ve işte bir maceranın içindeyim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı, Anderlecht ve Alanyaspor'u ise 2-0 mağlup etti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:56
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
  3. Cocu
  4. Erwin Koeman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
    1. Ankara'da trafik kazası: 1 kişi..
    2. AB Komisyonu Başkanından Brexit..
    3. Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    5. Ali Koç'tan 'pembe forma' açıklaması!
    6. Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı
    7. Koeman'dan 'Cocu' itirafı: Bana dedi..
    8. Albayrak'tan Gomis'e ağır sözler:..
    9. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin..
    10. Meksika'da 12 yılda yüz binlerce bin..
    11. ABD'de sınır krizi: Sayıları hızla..
    12. Kulüpler Birliği'nden flaş karar!..
    13. ABD ile Katar arasında kritik görüşme
    14. Duayen gazeteci Gürbüz Azak: Sinemamız..
    15. Lider at sürüsünü bakın nasıl koruyor!
    16. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ortak..
    17. İş adamına Beşiktaş'ta silahlı saldırı!
    18. İstanbul: Herkes için engelsiz..
    19. Alman devine bir şok daha! O isim..
    20. Batman ve Mardin'de silah ve mühimmat..
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Ahlak zaafiyeti! Ayşe Arman para karşılığında...
    Ahlak zaafiyeti! Ayşe Arman para karşılığında...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!