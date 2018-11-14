Koeman'dan Cocu itirafı!

Görevine devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyleyen Koeman, "Hakkımda iyi yorumlar olması güzel ancak resmi olarak takımda kaldığım konusunda bilgilendirilmediğim sürece bir şey diyemem. Her teknik direktörün kendi anlayışı ve çalışma tarzı var ama her türlü oyunculara bağımlısın. Şu anda futbolcularımız iyi çalışıyor. Ne değiştirdik derseniz, şu anda daha dar alanda, daha kompakt oynuyoruz. Böylece rakiplerimizin işini zorlaştırıyoruz" dedi.

Kazanarak devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Takım olarak sıkıntılı durumdaysan, gücünü ortaya çıkarmalı ve hiçbir güçsüzlük göstermeden oynamaya başlamalısın. Şu ana kadar çok maç kaybettik" diye konuştu.

"COCU 'BU İŞİ YAP' DEDİ"

Cocu'nun kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen teknik adam, "Cocu bana, 'Git ve bu işi yap' dedi. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kariyerim boyunca kararları duygularımla verdim. Bu anlamda da hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Bir macera aruyordum ve işte bir maceranın içindeyim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı, Anderlecht ve Alanyaspor'u ise 2-0 mağlup etti.