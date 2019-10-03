Koç’un kitabı muzır sayıldı Evrensel kudurdu

Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek minik yavruların zihinlerini iğfal etme amaçlı yayınlara dikkat çeken Akit, yetkilileri harekete geçirdi. Gazetemizin eşcinsellik propagandası yapılan “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” adlı kitaplar Aile Bakanlığı’nca kara listeye alındı.

Zararlı kitaplar

Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 4 kitabı “muzır kitap” listesine aldı. Koç Holding’e ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile Hep Kitap tarafından yayımlanan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” kitapları muzır kitap olarak belirlendi. Cinius Yayınları’ndan ‘kolektif’ ibaresiyle çıkan “Sünnetçi Kız” adlı kitap da zararlı bulundu. Karar, Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarıyla yürürlüğe girdi. Kurul, söz konusu kitaplardaki bazı yazıların “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi.

Evrensel kudurdu

Aile Bakanlığı’nın muzır neşriyat listesine aldığı Koç kitapları, Evrensel gazetesini kudurttu.

PKK yandaşı Evrensel gazetesi “Yeni Akit hedef gösterdi Bakanlık sansürledi” manşetiyle, eşcinsel sapkınlığa dur diyen karara tepki gösterdi.

Gazetemize saldıran terör bülteni Evrensel haberinde, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ve yazar Gülsüm Cengiz’in hakarete varan sözlerine yer verildi.

Aile Bakanlığına kin kusan Gülsüm Cengiz, “Çocuklar korunmalıdır, evet; tacizi, tecavüzü, çocuk evliliklerini ve her türlü çocuk istismarını onaylayan bu zihniyetten” dedi.

Akit gündeme getirmişti

Batı menşeli kitaplardaki zararlı içerikleri Akit, 10 Eylül 2018’deki “Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak tutun” ve “Koç kitapları zehir saçıyor” başlıklı manşetiyle kamuoyu gündemine getirmişti. Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek. Ya da her ikisini de” ifadesi kullanılıyordu. Kitaptaki diyaloglarda “Ne zaman doktora gidip beni kız yapacağız” diye soran sözde ilkokul öğrencisi Coy’a bir doktorun ağzından, “Kendisini erkek gibi hisseden kız çocuklar ile kız gibi hisseden erkek çocuklar vardır. Onlara transseksüel deriz ve Coy da transseksüel bir kız” deniliyordu.