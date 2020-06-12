Koçtaş'tan Babalar Günü'ne özel hediyeler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Babalar Günü’nde uygun hediye almak isteyenler için pek çok hediyenin yanında sunduğu testle ile de müşterilerine yardımcı oluyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, Babalar Günü’ne özel derlediği ürünler ile hediye arayışına son veriyor. Akıllı cihazlardan kamp ürünlerine, elektrikli el aletlerinden hobi ürünlerine, barbekülerden bahçe ürünlerine kadar birçok kategoride hediye önerisi paylaşan Koçtaş, babalara olan sevgiyi bu özel günde anlatmanın yüzlerce yolunu sunuyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Bosch darbesiz matkap 489,90 TL’lik, Fantom Mangalcı araç tipi süpürge 199,90 TL’lik, Mac Allister elektrikli çim biçme makinesi 549,90 TL’lik, Pavillo Cooldome iki kişilik çadır 169,90 TL’lik, Villa mangal 299,90 TL’lik fiyatıyla Koçtaş’ta Babalar Günü'nde hediye almak isteyenlere sunuluyor.

Açıklamaya göre ayrıca hediye alırken karar vermekte zorlananlar ise Koçtaş Yaşayan Evler Blog’da yer alan testi çözerek babaları için en ideal hediye alternatiflerine ulaşabiliyor.