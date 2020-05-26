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Ekonomi

Koçtaş 1 Haziran'da tüm mağazalarını açmayı planlıyor

Koçtaş: - "Yeni mağazalarımızla birlikte 1 Haziran itibarıyla tüm mağazalarımızın açılmış olması planlanmaktadır" - "Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, mağazalarımız ve her bir çalışanımız için gerekli önlemler en üst seviyede alınacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:02:44 -
Koçtaş 1 Haziran'da tüm mağazalarını açmayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, 1 Haziran itibarıyla ülke genelindeki 98 mağazasının hepsini açmayı planlıyor.

Koçtaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 30 Nisan'da ise salgınla mücadele devam ederken iş sürekliliği ve istihdamı korumak amacıyla, 4 Mayıs'ta 98 mağazadan 51'inde faaliyetlere kademeli olarak başlanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu hafta içinde yeni mağazaların faaliyete başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Yeni mağazalarımızla birlikte 1 Haziran itibarıyla tüm mağazalarımızın açılmış olması planlanmaktadır. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, mağazalarımız ve her bir çalışanımız için gerekli önlemler en üst seviyede alınacaktır." ifadeleri kullandı.

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