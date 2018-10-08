Koç’tan zorbalık

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ford Otosan tesislerine, Ford marka kamyon ve TIR’ların dışında hiçbir aracın alınmadığı ortaya çıktı. Ford Otosan tesislerine başka marka araçlarla ürün getiren taşıyıcı firmaların, 250 TL karşılığında Ford marka çekici araçlar kiralayarak yüklerini boşalttığı bildirildi. Sektördeki ağırlığını kullanarak haksız kazanç sağlayan Koç Holding’in, skandal uygulamayı Türkiye’deki bütün Ford Otosan tesislerinde uzun yıllardır uyguladığı öğrenildi.

Rekabete aykırı davranılıyor

Gezi isyanı sırasında Divan otelinin lobisini isyancılara açması ile tanınan Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce birçok firması aracılığıyla da, Türk Milleti’nin ahlak yapısına uymayan faaliyetleri destekleyen Koç Holding’in ismi şimdi de haksız kazanç sağlamakla anılıyor. Koç Holding bünyesinde faaliyet yürüten ve sektörde büyük bir ağırlığı olan Ford Otosan’ın, diğer marka araçlarla yük getiren taşıyıcı firmaları tesislerine almadığı öğrenildi. Türkiye’nin herhangi bir yerinde olan Ford tesislerine başka bir marka ile yük getiren firma şoförlerinin, 250 TL karşılığında Ford marka çekici kiralayarak yüklerini o şekilde boşalttığı öğrenildi.

Haksız kazanç sağlanıyor

Yasal hiçbir dayanağı olmayan ve haksız kazanca kapı açan skandal uygulamanın ise uzun zamandan beri uygulandığı saptandı. Ford Otosan tesislerinde devam eden ve haksız kazanç sağlayan uygulamaya, “dur” denilmediği için de büyük bir kayıtsızlıkla devam edildiği kaydedildi. Birçok firmanın aracının sadece başka marka olduğu için tesislere alınmaması bu kadar da olmaz dedirtti. Ford dışında hiçbir yük aracını tesislerine almayan Koç Holding’in, bu yöntem üzerinden, taşıyıcı firmaları “Ford marka araç almaya mı zorluyor” sorusunu akıllara getirdi. Ford Otosan’ın, ürünlerini indirmek isteyen firmalara kiraladığı vinçler sayesinde birçok taşıyıcı kuruluşun ve şoförün mağdur olduğu dile getirildi.

Kanun ihlal ediliyor kendi müşterisine zulüm

Ford marka araç satın alanların, araçlarında bir arıza olduğunda tamire yolladıkları araçlarının, Ford dışındaki taşıyıcılarla servise kabul edilmemesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirten Ford araç kullanıcıları da, uygulamaya tepki gsöterdi.. Koç Holding’in hiçbir hukuki düzenleme olmadığı halde başka marka kullanan taşıyıcı firmalardan aldığı 250 TL’lik vinç parası; Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) haksız rekabete yönelik düzenlemelerini de ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Sessiz kaldılar

Konu ile ilgili görüştüğümüz tesis personelleri skandal uygulamanın doğru olduğunu teyit ederken, ulaştığımız firma yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.