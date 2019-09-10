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KoçDigital'e "yılın lansmanı" ödülü

KoçSistem ve iştiraki KoçDigital, IAA tarafından her yıl düzenlenen Muse Creative Awards’da beş ayrı kategoride ödül almaya hak kazandı

10 Eylül 2019 Salı 11:32
KoçDigital'e "yılın lansmanı" ödülü

İSTANBUL (AA) - KoçSistem ve iştiraki KoçDigital, International Awards Association (IAA) tarafından her yıl düzenlenen Muse Creative Awards’da beş ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, daha önce çeşitli global ödülleri almaya hak kazanan KoçDigital bu yıl Muse Creative Awards’ta yılın lansmanı ödülü aldı. Muse Creative Awards yarışmasının etkinlik kategorisinde kreatif tasarımı ve organizasyon başarısı ile öne çıkan KoçDigital lansmanı, Muse Creative Platin'le ödüllendirildi.

KoçSistem ve yüzde 100 iştiraki KoçDigital Muse Creatif Awards’tan toplamda 5 ödül kazandı. KoçDigital’in web sitesi, Muse Creative Awards’ın kurumsal web sitesi kategorisinde, tanıtım kiti ise basılı ürünler kategorisinde Platin ödül almaya hak kazandı. KoçSistem ise kurum içi dijital envanter uygulaması Customer First ile iki altın ödülün sahibi oldu.


- "Doğal olarak dijital"


IAA tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen Muse Creative Awards, uluslararası reklam ajanslarının kreatif profesyonellerinden oluşan 130 kişilik jüri ile yılın en yaratıcı işlerini ödüllendiriyor. Muse Creative Awards, fikirleri, konseptleri ve tasarımları ile dünyaya esin kaynağı olan iletişim, grafik ve tasarım profesyonellerinin çizgi üstü çalışmalarını değerlendirmeye alıyor.

Dijitalleşmenin kurumlar açısından bir iş kültürüne dönüşmesi trendinden hareketle KoçDigital, "doğal olarak dijital" mottosunun markası ile bütünleşmesine özen gösteriyor. Bu nedenle Muse Creative Awards’ın Platin ödülüne konu olan KoçDigital lansmanında bu tema, gerek sahne düzeni, gerekse sunumlarda düzenli olarak vurgulandı.

Etkinlik için hazırlanan filmden, fuaye alanındaki düzenlemelere ve ikramlara kadar doğalın etkisi hemen her yerde katılımcılara hissettirildi. Lansman sırasında doğadaki sadelik ile zarafetin ardında yatan matematiğin iş çözümlerine yansımalarını gösteren tanıtım filmi ise izleyicilerden büyük ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:32
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