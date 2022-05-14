Kocasının metresine göz yuman Belma Simavi öldü

Hürriyet'in eski patronu Erol Simavi eşi Belma Simavi öldü.

Haberi, gazeteci Cem Küçük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Küçük, Twitter'daki paylaşımında "Belma Simavi hayatını kaybetmiş" ifadelerini kullandı.

Kocasının metresine göz yummuş!

Belma Simavi, birkaç gün önce Erol Simavi ile gayr-i meşru yaşadığını utanmadan itiraf eden Gönül Yazar'ın skandal sözleriyle gündeme gelmişti.

Yazar mide bulandıran o açıklamasında "Benim hem Belma Hanım'ın Polenezköy'deki evinde hem de Göcek'teki adada bile odam var. O kadar kıymet verir bana." ifadelerini kullanmış ve Belma Simavi'nin bu duruma tepki göstermediğini söylemişti.