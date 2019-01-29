Kocasını bıçaklayana nafaka ödülü

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kendisine şiddet uygulayan kadınla, eşini aldatan erkeğin eşit kusurlu olduğuna hükmeden mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, davacı erkeğin kusurlarının, eşine şiddet uygulayan davalı kadına nazaran daha ağır olduğunun kabulü gerekirken, tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulünün doğru olmadığına hükmetti.

İddiaya göre; kocasının başka kadınlarla gezmesine sinirlenen bir kadın, kocasına şiddet uygulayıp onu bıçakladı. Öfkeli kadın, başka kadınlarla gezerek kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakla yaraladığı kocasını tehdit etti. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren koca 1. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Mahkemede ifade veren davalı kadın, davacı erkeğin ise başka kadınlarla gezdiğini, bir kadınla kendisini aldattığını öne sürdü, ailesine maddi destekte bulunmadığını söyledi.

Kadının tazminat talebini de reddeden mahkeme, her iki tarafı da eşit kusurlu kabul ederek boşanmalarına karar verdi.

Yargıtay ise kararında, “Davacı tarafça usulüne uygun şekilde süresince ileri sürülmeyen ve dayanılmayan şiddet dışındaki vakıaların davalı kadına kusur olarak yüklenilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.