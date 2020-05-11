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Aktüel

Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmada vurmuş

Adana'da eşini tabancayla yaralayan kadın ifadesinde, Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştığı kocasının başına silah dayayarak kendisini ölümle tehdit ettiğini, olayın bundan sonra yaşandığını öne sürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:08:06 -
Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmada vurmuş

ADANA (AA) - Adana'da kocasını tabancayla vurarak yaralayan kadın, eşi Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde Cengiz A'nın (49), eşi Gizem A. (28) tarafından gece saatlerinde evlerinde çıkan tartışma sonucu silahla vurulmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltındaki Gizem A. emniyetteki ifadesinde, kocasıyla Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştıklarını ve bu sırada eşinin başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Daha sonra kocasının silahı çekyatın üzerine attığını öne süren Gizem A, sinirle silahı çekyatın üzerinden alıp eşine doğrulttuğunu ve kocasının kendisine engel olmaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını iddia etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralı Cengiz A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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