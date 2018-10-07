Kocasından kaçtı, kardeşi öldürdü!
Iğdır'da erkek kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.07 Ekim 2018 Pazar 16:44
İddiaya göre, merkeze bağlı Konaklı Mahallesi'nde Filiz Ş. (21), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle aynı mahalledeki baba evine geldi.
Baba evinde kardeşi C.Ş. ile Filiz Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Filiz Ş, kardeşi C.Ş'nin pompalı tüfekle iki el ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.
C.Ş'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, genç kadının 3 akrabasının gözaltına alındığı öğrenildi.
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