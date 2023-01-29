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Ekonomi Kocasinan Belediyesi taşınmazları ihale ile satılacak
Ekonomi

Kocasinan Belediyesi taşınmazları ihale ile satılacak

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 6 adet arsayı ihale usulü satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:27:00 -
Kocasinan Belediyesi taşınmazları ihale ile satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; söz konusu taşınmazların ihalesi 7.2.2023 günü saat 14.05’te başlayacak. İhale Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacak. İhaleye iştirak edecekler istenilen belgelerle birlikte en geç 07.02.2023 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Beledinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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