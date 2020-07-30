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Aktüel

Kocası tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:49:51 -
Kocası tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Anadolu Mahallesi 881 Sokak'ta Hakan K. ve eşi Pınar K. arasında evlerinde bulundukları sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K'nin, eşini darbettiği ileri sürüldü.

Başından yaralanan kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli Hakan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.



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