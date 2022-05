'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?' kitabının yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Yıllar evvel yazdığı "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz" başlıklı makalede, kadınlara mükemmel cinayetin sırlarını anlatıyordu, bugün ise kocasını tam da anlattığı şekilde öldürmekle yargılanıyor. İşte romantik gerilim romanları yazarı Nancy Brophy'nin kitaplarını aratmayan aşk ve cinayet hikayesi...

"İnsanların ölmesini dilemenin onları öldürmekten daha kolay olduğunu düşünüyorum. Duvarlarıma kan ve beyin parçalarının sıçramasından endişe etmek istemiyorum. Ve bir de gerçekten, söylediğim yalanları hatırlamakta iyi değilim. Ama cinayetle ilgili bildiğim bir şey var ki kadın olsun erkek olsun herkes, yeterince zorlandığında bunu yapabilir."

2011 yılında bir yazarlar blog'unda yayımlanan "How To Murder Your Husband" (Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz) başlıklı yazının en can alıcı kısımlarından biri buydu.

Yazıyı kaleme alan kişi olan Nancy Brophy, "Bir romantik gerilim yazarı olarak zamanımın büyük bir çoğunluğunu cinayetler ve polislerin bu cinayetler üzerindeki çalışma metotları hakkında düşünerek geçiriyorum" diyor ve çeşitli Cinayet metotlarının artılarını ve eksilerini değerlendiriyordu: Silahlar çok ses çıkarırdı. Zehrin işe yaramama ihtimali vardı. Bir kiralık katil ise kendisini azmettiren kişiyi polise ispiyonlayabilirdi.

Bu tür cinayetlerde eşlerin neredeyse her zaman bir numaralı şüpheli ilan edildiğini de belirten Brophy, kocasını öldürecek bir kadının "organize, acımasız ve çok zeki" olması gerektiğini ifade ediyor ve ekliyordu:

"Nihayetinde cinayetin amacı serbest kalmamı sağlamaksa, kesinlikle hapishanede zaman geçirmek istemem. Şunu da kayda geçireyim: Tulumları hiç sevmem ve turuncu bana hiç yakışmaz."

Bu yazının yayımlanmasından 7 yıl sonra, güneşli bir Haziran günü, Nancy Brophy'nin 20 küsur yıllık eşi Daniel, iş yerinde ölü bulundu. Daniel Brophy, Oregon eyaletinin Portland şehrinde öğretmenlik yaptığı aşçılık okulunun mutfağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılığın bir numaralı şüphelisi ise Nancy Brophy'di...

Nancy Brophy'nin "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz" yazısı cinayeti işlediğine dair şüpheleri artırıyor. Ancak mahkemenin yargıcı, duruşmaların ilk gününde jürinin etkilenmemesi adına yazıdan mahkeme salonunda bahsedilmesini yasakladı. Metnin eski olduğunu ve bir yazım semineri için kaleme alındığını belirten yargıç, yazıdan mahkemede bahsedilmesinin jüride yaratacağı ön yargının, yazının faydasından fazla olacağına hükmetti.

İHANETE YER OLMAYAN TRAJİK BİR AŞK HİKAYESİ…

Brophy'nin yargılama süreci 6 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Savcılar 71 yaşındaki kadının kocasını, tam da yazısında ifade ettiği üzere acımasız bir kurnazlıkla katlettiğini, şu anda da yine yazısındaki gibi hapis cezasından kaçmaya ve eşinin ölümünün nimetlerinden faydalanmaya çalıştığını iddia ediyor.

İddianamede Brophy'nin iz bırakmamak için parça parça satın alıp kendi kendine monte ettiği bir silahı kullandığı, saldırıyı kameraların ve görgü tanıklarının bulunmadığı bir sırada düzenlediği ve eşinin ölümünden sadece birkaç gün sonra hayat sigortası ödemelerini almak için başvurduğu gibi oldukça şüphe uyandırıcı detaylar yer alıyor.

Multnomah Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda geçtiğimiz hafta kürsüye çıkan Brophy, bu iddiaları reddetti.

Brophy, ifadesinde kâh kocasını kaybetmenin yarattığı derin üzüntüden bahsedip gözyaşlarına boğuldu, kâh çeyrek asır süren ilişkilerine dair tatlı hikayeler anlatıp kahkahalar attı.

Yakın zamanda emekli olup dünyayı dolaşmayı arzuladıklarını da belirten Brophy, merhum eşini zeki, komik, nazik ve alçakgönüllü bir insan olarak överken beraberlikleri boyunca hiç ciddi bir çatışma yaşamadıklarını, birbirlerine olan bağlılıklarından bir an bile şüphe duymadıklarını söyledi. Sözün kısası Brophy'nin ifadesiyle evlilikleri, ihanete yer olmayan trajik bir aşk hikayesiydi.

Brophy, "Onun zayıflıkları benim güçlü yanlarımdı. Benim zayıflıklarım ise onun güçlü yanlarıydı. Bir araya geldiğimizde birbirimizi tamamlıyorduk ve bu hiç eksilmedi" diye konuştu. 25 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Şef Daniel Brophy ile o zamanki soyadıyla Nancy Crampton, 1990'ların başında tanıştı. Nancy, Portland'a yeni taşınmıştı ve Daniel'dan öğretmenlik yaptığı aşçılık okulunda dersler almaya başlamıştı.

Bu vesileyle tanıştılar, zamanla önce sevgili oldular bir süre sonra da evlendiler. Portland'ın biraz dışındaki bir mahallede, çok sakin bir yaşam sürüyorlardı. Daniel'ın okuldan kalan zamanının çoğu kümesteki tavuklarıyla ve bahçesine diktiği aromatik bitkilerin bakımıyla geçiyordu. Nancy ise hayat sigortası simsarlığından aşk romanı yazarlığına çeşit çeşit işlerle geçimini sağlamaya çalışıyordu.

Nancy Brophy'nin finansal anlamda pek başarılı bir yazar olduğu söylenemezdi. "The Wrong Husband" (Yanlış Koca), "The Wrong Cop" (Yanlış Polis) gibi kapakları gömleksiz erkek fotoğraflarıyla süslü romanlarının yayın masraflarını dahi kendisi karşılıyordu. Sabahları yatağında oturup romanlarını yazıyor, bir yandan da kocasının yakınlardaki bir kahveciden getirdiği kahvesini yudumluyordu.

Kaleme aldığı biyografisinde eserlerini "Benim hikayelerim yakışıklı erkekler ve güçlü kadınlar hakkında, her zaman düzgün işlemeyen aileler hakkında, aşkı bulmanın mutluluğu ve korumanın zorluğu hakkında" diye özetlemiş ve hem kocasını hem de birlikte yaşadıkları hayatı övgülere boğmuştu.