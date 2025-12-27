  • İSTANBUL
İstanbul'da İETT kabusu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
CHP'li yönetimin beceriksizliği mega kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için adeta kabus oldu. Son olarak Fatih’te İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, 25 Aralık Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki 34 TP 9771 plakalı İETT otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki bir kişiye çarptı. Y

ere savrularak başından ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

 

Kaza sonrası yaralının yerde yattığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

