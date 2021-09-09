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Gündem Koca'nın açıklamalarından beklenti büyük!
Gündem

Koca'nın açıklamalarından beklenti büyük!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım" ifadeleri beklentiye sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 17:15:00 -
Koca'nın açıklamalarından beklenti büyük!

YENİ AKİT / ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım" ifadeleri büyük beklentileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medya üzerinden #Koca18deSagligaAtamaAcikla başlığı altında toplanan atama bekleyen binlerce insan, "18.00'deki açıklamada atama haberleri ile sevinmek istiyoruz sayın bakanım @drfahrettinkoca #Koca18deSagligaAtamaAcikla" , " İhtimali bile böyle mutlu ediyorsa müjdeyi aldığımızda nasıl olur düşünemiyorum. Sevdiklerimize güzel haberi vermeyelim mi aylardır süren sıkıntılar artık bu akşam son bulmasın mı bakanım [email protected] #Koca18deSagligaAtamaAcikla" ifadeleri ile beklentilerini dile getirdiler.

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Yorumlar

Mehmet salih

İstifamı edeceksin salgın bakanı
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