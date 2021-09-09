Koca'nın açıklamalarından beklenti büyük!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım" ifadeleri beklentiye sebep oldu.
YENİ AKİT / ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım" ifadeleri büyük beklentileri de beraberinde getirdi.
Sosyal medya üzerinden #Koca18deSagligaAtamaAcikla başlığı altında toplanan atama bekleyen binlerce insan, "18.00'deki açıklamada atama haberleri ile sevinmek istiyoruz sayın bakanım @drfahrettinkoca #Koca18deSagligaAtamaAcikla" , " İhtimali bile böyle mutlu ediyorsa müjdeyi aldığımızda nasıl olur düşünemiyorum. Sevdiklerimize güzel haberi vermeyelim mi aylardır süren sıkıntılar artık bu akşam son bulmasın mı bakanım [email protected] #Koca18deSagligaAtamaAcikla" ifadeleri ile beklentilerini dile getirdiler.