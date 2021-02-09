Kocaman tablo bile 'Mustafa Kemal' istismarcısı Sözcü'yü kesmedi!

Mustafa Kemal istismarı üzerinden geçinen solak medya, her fırsatta mütedeyyin insanlara saldırmak için fırsat kolluyor.

Vesayetçi ve baskıcı zihniyetlerini her haberlerinde açığa çıkaran Sözcü gazetesi yine akıllara zarar bir habere imza attı.

Fanatik Kemalistleri gazlamaya çalışan Sözcü, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu’nun odasına astığı ‘Atatürk’ portresini kafaya taktı.

Başörtülü olması Sözcü’nün saldırması için yeterli olan Ülkü Uslu, odasına hem Mustafa Kemal’in hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini astı. Ancak Mustafa Kemal’in portresini asması bile solak medyanın ‘yobaz’ zihniyetini engelleyemedi.

Kemalist Sözcü, Uslu’nun astığı Mustafa Kemal portresi üzerindeki perdeyi diline dolayarak hedef gösterdi. Skandal haberde “Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, makamındaki Atatürk resminin üstüne spor perde koydu” ifadelerine yer verildi.

Sözcü’nün ‘pes artık’ dedirten haber "Mustafa Kemal’in kocaman tablosu bile Mustafa Kemal istismarcılarını kesmedi" yorumlarına neden oldu.