Kocalarınıza sahip çıkın!

Örtülmesi gereken yerler, yerine ve kadının durumuna göre değişir. Her kadın ve büluğ çağına giren her kız, sokakta yüzünün, ellerinin ve ayaklarının dışında bütün vücudunu örtmekle yükümlüdür. Bu hem Allah’ın emridir, hem kendilerinin yararına, hem de toplum düzeninin yararınadır. Bu, Allah’ın emri olduğu gibi sorumluluktan kurtulup cennete Allah’ın onlar için yarattığı altın ve ipekten ipliklerle Allah’ın kudret eliyle dokunmuş, nadide elbiseler giyinmeleri için de güzel bir vesiledir, yatırımdır.

Allah’ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Bize ne emretmişse yararımız içindir. Neyi de yasaklamışsa zararından korunmamız içindir. Her şeyde olduğu gibi, giyim hususunda da Allah’ın emrine uymamız en doğru yoldur. Bir emrin yapılmasında nice yararlar vardır.

Kocalarınızın sizden soğumamasını, başka kadınların ağına düşmemelerini ve gönüllerini yabancılara kaptırmamalarını istiyorsanız ve ömür boyu mutlu olmak arzusunda iseniz, kendinize iyi bakın. Evinizde şık giyinin ve kocanıza daima daha güzel görünmeye çalışın. Dışarı çıkarken de, Allah’ın emrettiği gibi kapanın. Böyle yapmakla hem kendi yuvanızı, hem başka aileleri mesut etmiş olursunuz, hem de Allah’ın rızasını kazanırsınız.

Dışarının câzibesinden, kadınların tahrikinden, beylerinizi kurtarmanın yolu onları eve, yuvalarına bağlamaktır. Evi “huzur merkezi” haline getirmektir. Aksi halde evler “cehennemin şubesi” durumuna gelir. Unutulmasın ki siz kocalarınıza sahip çıkmazsanız, başkaları sahip(!) çıkar. Birçok ailede karı-koca arasındaki geçimsizliklerin ve gün geçtikçe çoğalan boşanmaların sebeplerinin başında hanımların evde kendilerini ihmal etmesi, dışarı çıkarken süslenip, açık çıkmaları gelir.