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Kocaispir’e destek veren Çoban: "Ben yerine biz olma vaktidir"

Büyük Birlik Partisi Yüreğir Belediye Başkan adaylığından çekildikten sonra Cumhur İttifakının AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir’e destek veren Hilmi Çoban, "Ben yerine biz olma vaktidir" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:43
Kocaispir’e destek veren Çoban: "Ben yerine biz olma vaktidir"

Büyük Birlik Partisi Yüreğir Belediye Başkan adaylığından çekildikten sonra Cumhur İttifakının AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir’e destek veren Hilmi Çoban, "Ben yerine biz olma vaktidir" dedi.


Cumhur İttifakı’nın adayı Kocaispir’i destekleme kararı aldığını açıklayan Çoban, Çelemli’de verdiği kahvaltılı toplantıda tüm seçmeniyle Kocaispir’i destekleyeceklerini söyledi. Ülkenin geleceği ve bekası için bu kararı aldıklarını ifade eden Çoban, “Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir’dir. Ben ve seçmenlerimin tamamı var gücümüz ile Kocaispir Başkan olması için çalışacağız. Ben yerine biz olma vaktidir. Yüreğir Belediye Başkanlığı Fatih Mehmet Kocaispir’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Kocaispir ise konuşmasında, "Ülkemizin bekası için adaylıktan feragat ederek lehimize çekilen Hilmi Çoban’a ve seçmenlerine teşekkür ediyorum. Gün birlik günüdür. Hepimiz kardeşiz. Bizde ayrı gayrı yoktur. Ben inanıyorum ki bize AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisinin yanında CHP ile İyi Partililer de oy verecektir. Özelde görüştüklerimiz oluyor, farklı partilerde olabilirler fakat kim Yüreğir’e daha iyi hizmet edecekse seçmen ona oy versin. Yüreğirli seçmenimiz akıllıdır, adaylarının vizyonuna ve projelerine bakmaları yeterlidir bence. Göreceksiniz herkesin, her kesimin adayı biz olarak çıkacağız. Daha iyi yarınlar ve daha iyi Yüreğir için gece gündüz çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:43
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