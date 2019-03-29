Kocaispir: "Yüreğir Belediyesi’ni halkımız ile birlikte yöneteceğiz"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’in Adana’nın yüz akı olacağını söyledi.

İşe alımlarda ve hizmette adaletten şaşmayacağı sözünü veren Kocaispir, Haydaroğlu’na ne hizmet geliyorsa, Kiremithane’ye de aynı hizmeti alacağını söyledi.

Ayrımcılığı şiddetle reddettiğini söyleyen Kocaispir, “Bizleri ziyarete gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve İyi Parti’den çok önemli isimler namus, şeref sözü vererek oylarını bize vereceklerini söylediler. Buda gösteriyor ki seçimi biz kazanacağız inşallah. Benim başkan olduğum belediyede ayrımcılık ve adam kayırma olmaz. Herkese, her kesime eşit hizmet götüreceğiz. Sarıçam deresini ıslah edip etrafını güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımız buralarda artık gezip çay içebilecek duruma getireceğiz. İnşallah 5 yıllık süre içerisinde projelerimizin tamamını hayata geçirerek verdiğimiz sözü tutacağız. Bu projelerimiz Yüreğir’in vizyonunu değiştirecektir" dedi.

Yüreğirli hemşehrilerinden sandığa gitmelerini rica eden Kocaispir, "Özgür iradelerini sandıklarda yansıtsınlar. Rakibim hakkında hiç ama hiç konuşmadım. İki adayın vizyonunu ve projelerini değerlendiren vatandaşlarımız en iyi kararı verecektir. Şimdiden seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler inşallah seçimi kazandığımızda Yüreğir Belediyesini halkımız ile birlikte yöneteceğiz.”