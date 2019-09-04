Kocaispir: "Sporun ve sporcunun yanındayız"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Yaz Spor Okulları kapsamında tenis kurslarına katılan ve yaş gruplarında dereceye giren kursiyerlerin ödül töreninde konuşan Başkan Kocaispir, ’’Yüreğir’de hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için çalışıyoruz.’’ dedi.

Bütün spor dallarıyla uğraşmanın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Başkan Kocaispir ’’Çocuklarımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyorlar. En önemlisi boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar’’ dedi.

Yüreğir’de Yaz Spor Okulları kapsamında 9 branşta futboldan badmintona, voleyboldan güreşe, tekvandodan tenise kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğa eğitim verdiklerini, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artıracaklarını belirten Başkan Kocaispir, şöyle devam etti:

’’Yüreğir’de yaz boyu ciddi bir çalışmamız oldu. Yüreğir’in bütün bölgelerinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarakYüreğir genelinde belediyenin spor tesisleri, kültürevleri spor salonları ve okul salonları olmak üzere yaklaşık 36 noktada ücretsiz spor eğitimleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verildi."

Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasında sporun önemine değinen Yüreğir Belediye Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımız zamanını en iyi şekilde değerlendirdiler. Branşlarında uzman antrenörlerimizden kurs aldılar. Yaz Spor Okulumuza gelen bütün çocuklarımızın malzemelerini de ücretsiz bizverdik. Sporla meşgul olan çocuklarımız sokağın olumsuz etkilerinden uzak kalıyorlar. Spor sağlıktır, spor yapan çocuklar hem sağlıklı hem ahlaklı olurlar. Biz de bu okullarımızla çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor, sosyal birey olmaları için gayret gösteriyoruz. Amacımız bütün çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayıp, aynı zamanda, yetenekli gençlerimizi keşfederek onların önünü açmaktır" şeklinde konuştu.