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Kocaispir: "Mahalle günleri yaparak sorunlarınıza vakıf olacağız"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediyesi Başkan Adayı Kocaispir, fildişi kulelerden halka bakan değil, halkın içerisinde yaşayarak sorunları önce tespit edip, ardından çözüme kavuşturan bir belediye başkanı olacağını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:01
Kocaispir: "Mahalle günleri yaparak sorunlarınıza vakıf olacağız"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediyesi Başkan Adayı Kocaispir, fildişi kulelerden halka bakan değil, halkın içerisinde yaşayarak sorunları önce tespit edip, ardından çözüme kavuşturan bir belediye başkanı olacağını söyledi.


Kocaispir, yaptığı açıklamada, “Şerefim, onurum, haysiyetim üzerine söz veriyorum. Fildişi kulelerinden halka bakan değil, her daim sizlerin içinde olan bir kardeşiniz olacağım. Sayın başkanım değil, kardeşim Fatih, bizim başkanımız Fatih, evladım Fatih olmak istiyorum. Sizler nasıl yaşıyorsanız bende sizler gibi yaşayacağım inşallah” dedi.


Belediye başkanı olduğunda kapılarının sonuna kadar açık olacağının sözünü veren Kocaispir, mahalle günleri düzenleyerek vatandaşların sorunlarını yerinde tespit edip, çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.


“Üçlü olsun bizim olsun” diyen Başkan Adayı Kocaispir, “Birincisi hükümet, ikincisi büyükşehir üçüncüsü ise ilçe belediyeler beraber olursak Adana’nın daha büyük hizmet alacağı bir gerçektir. Bu açıdan Cumhur İttifakı’na oyunuzu verin zira gün birlik günüdür” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:01
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