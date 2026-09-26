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Spor Kocaelispor'dan Zoukrou ve Haidara açıklaması
Spor

Kocaelispor'dan Zoukrou ve Haidara açıklaması

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Kocaelispor'dan Zoukrou ve Haidara açıklaması

Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 2 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kocaelispor Kulübü, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı belirtildi.

 

Açıklamada, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Massadio Haidara'nın 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK müsabakasında sağ kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

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