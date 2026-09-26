  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'a komşu ilde doğalgaz heyecanı: Ön çalışmada rezerve ulaşıldı, işi resmiyete dökmek için yerin altına iniliyor Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye... Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı Her yerde uygulansa kimse atamaz: Yere çöp atanlara okkalı ceza Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap Tek tek açıkladı: Oğuz Altay Okan Buruk için yönetimle görüştü... Resmen akılları karıştırdı Dertler bitsin istiyorsanız beklemeyin: Günde 1 tane çiğneyen yaşadı: Ağız sağlığı için nefesini bununla koru, destek veriyor Serdar Ali Çelikler deliye döndü! Gündemi sarsacak sözler... Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin
Spor
4
Yeniakit Publisher
Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı

Almanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la karşı karşıya geleceği maç öncesinde Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı geldi.

#1
Foto - Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı

Almanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Jürgen Klopp, bu karşılaşma için Alexander Nübel kararını açıkladı.

#2
Foto - Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp soruları yanıtladı.

#3
Foto - Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı

Klopp, Yunanistan'a karşı Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'e şans vereceğini söyledi. Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?
Gündem

Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, “Değişim” diye ortaya çıkıp CHP’yi ele geçirdiğinden beri bu isimlerden fonlanıp en büyük desteği veren fondaş..
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kaçakçılara darbe!
Yerel

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kaçakçılara darbe!

Çanakkale 1915 Köprüsü gişelerinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta, CITES s..
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newswe..
Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!
Spor

Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!

Süper Lig devi Galatasaray’da henüz skor katkısı veremeyen Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu milli takımda bozmak istiyor.
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! "İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü"
Gündem

8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü”

Beşiktaş’ta 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde çalışmaları..
Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!
Gündem

Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de Çömlekköy Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak su ve sulama yatırımlarının önemine d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23