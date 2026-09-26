Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı
Almanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la karşı karşıya geleceği maç öncesinde Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Almanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la karşı karşıya geleceği maç öncesinde Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı geldi.
Almanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Jürgen Klopp, bu karşılaşma için Alexander Nübel kararını açıkladı.
Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp soruları yanıtladı.
Klopp, Yunanistan'a karşı Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'e şans vereceğini söyledi. Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak." dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23