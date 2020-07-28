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Spor

Kocaelispor'da yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:54:12 -
Kocaelispor'da yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı

KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'da yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kocaelispor'un başkan vekili ve basın sözcüsü Murat Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpte her zaman koronavirüs testlerinin yapıldığını belirterek, yardımcı antrenör Nazım Gülay'ın birkaç gündür kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Gülay'ın testinin yakın zamanda yapıldığını ancak yine de kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ifade eden Barış, "Hastanede yapılan testin sonucu pozitif çıkmış. Dolayısıyla karantinaya alındı. Şu anda tesislerimizde bütün futbolculara, teknik kadroya ve orada olan herkese test yapılıyor. Burunga tesislerimize giriş ve çıkışlar kapatıldı. Test sonuçlarına göre bakacağız." diye konuştu.

Barış, yeni sezonla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, transferlerin yapıldığını, yeni sezonda iyi futbol oynayan bir ekip oluşmak istediklerini kaydetti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel takım antrenörlerimizden birinde Kovid-19 belirtilerine rastlanmış olup, kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Takımımız tekrar test olacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

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