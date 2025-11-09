Kocaelispor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşma Kocaelispor 1 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ
Kocaelispor 1 - 0 Galatasaray
Devre Arası: İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
44' GOL! Kocaelispor, Agyei'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
38' Sarı Kart - Anfernee Dijksteel
36' Sol kanattan şık bir vücut çalımı ile rakibinden sıyrılan Barış Alper, son çizgiye indikten sonra ortasını içeri çevirmek istedi, savunmada Tarkan Serbest'ten kritik müdahale geldi. Korner.
32' Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde az farkla Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
28' Sarı Kart - Victor Osimhen
24' Torreira oyuna devam edebilecek.
22' Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık geçiriyor.
18' Torreira ceza sahasına ortaladı, Icardi'nin kafası oldukça etkisiz. Aut.
14' KAÇTI! Kocaelispor gole çok yaklaştı. Agyei ile rakip ceza sahasında etkili olan ev sahibi ekipte kale sahasına düşen top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, vuruşunda Uğurcan'ı geçemedi. Dönen topta Linnetty golü yapmak istedi ancak şutunda çerçeveyi bulamadı, aut.
12' Maç hızlı başlamıştı ancak tempo şimdi düştü.
8' Sol kanattan hücuma çıkan Jakobs, ceza sahasında top bekleyen Osimhen'e ortasını göndermek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
3' Maçta ilk tehlikeli atak ev sahibi Kocaelispor'dan geldi. Sağ kanattan hücuma katılan Ahmet Oğuz'un uzak direğe gönderdiği ortaya Tayfur Bingöl, kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı
11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.