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Spor Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı
Spor

Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 22:25:00 -
Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atabey Çiçek'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezonun ilk devresini yeşil siyahlı ekipte geçiren Çiçek, ikinci yarıda 1461 Trabzon FK'da kiralık forma giydi.

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