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Spor Kocaelispor, Babacar Gueye'yi resmen açıkladı
Spor

Kocaelispor, Babacar Gueye'yi resmen açıkladı

1. Lig takımlarından Kocaelispor, forvet oyuncusu Babacar Gueye'yi 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 20:20:00 -
Kocaelispor, Babacar Gueye'yi resmen açıkladı

Kocaelispor, Senegalli forvet oyuncusu Babacar Gueye'yi 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

1. Lig'de transfer sezonunun son gününde Kocaelispor'dan bir hamle daha geldi. Yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki Senegalli forvet Babacar Gueye ile 1.5 yıllığına anlaştı. Senegalli santrfor, dün oynanan Kocaelispor - Boluspor maçını da tribünde takip etti. En son Bundesliga 2'de Aue forması giyen Gueye, zaman zaman forvet arkası pozisyonunda da oynayabiliyor.

Öte yandan, Gueye transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi sezon sonuna kadar Nasadoge Menemenspor'a kiraladı.

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