Yahudi protestocudan akılalmaz oyun! Kendi kendine saldırı süsü verdi
Fransa'da Filistin destekçilerinin düzenlediği barışçıl gösteri sırasında, akıllara durgunluk veren bir provokasyon girişimi yaşandı. Gruba yaklaşarak sözlü tacizde bulunan bir şahıs, polis aracının yaklaştığını fark edince bir anda yırtınarak "Bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı.
Olay anında çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, şahsın hiçbir fiziksel müdahale olmamasına rağmen sergilediği "saldırıya uğrama" tiyatrosunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi:
-
Önce Kışkırttı: Göstericilerin arasına girerek tartışma çıkaran şahıs, istediği tepkiyi alamayınca planını devreye soktu.
-
Tiyatro Gibi Sahne: Polisin geldiğini görünce aniden çığlıklar atarak kendisini yerden yere atan şahıs, çevredeki göstericilerin şaşkın bakışları arasında sahte bir mağduriyet yaratmaya çalıştı.
-
Gerçekler Ortaya Çıktı: Göstericilerin sakin kalarak durumu sadece izlemesi ve olayın video kaydıyla belgelenmesi, kurulan kumpası saniyeler içinde boşa çıkardı.
Dünya bu düzenbazlığı konuşuyor Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "mağduriyet algısı" oluşturmak için başvurulan yöntemlerin ne derece ileri gidebileceğini bir kez daha kanıtladı. Fransız emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Dünya
