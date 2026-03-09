  • İSTANBUL
Gündem Sahte Atatürk bitti, sahte hücre başladı! Seküler bağnazlar yine ağlayacak bir şey buldu
Gündem

Sahte Atatürk bitti, sahte hücre başladı! Seküler bağnazlar yine ağlayacak bir şey buldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İBB'deki yüzyılın yolsuzluğuna ilişkin Silivri'de görülen davada oldukça ilginç görüntüler de kayıtlara geçti. CHP, Silivri Cezaevi yakınında kurulan Dayanışma Evi’nin bahçesine, Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketini yaptırdı. CHP'lilerin replika hücreyi türbe niyetine ziyaret ettiği ve partililerin boş yatağa saygı duruşunda bulunduğu anları görenler “Sahte Atatürk bitti, sahte hücre başladı! Bu seküler bağnazlar yine ağlayacak bir şey buldu” dedirtti.

CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı hücrenin imitasyonunu yapıp etrafında ağlaştılar. İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Silivri Cezaevi yakınında kurulan “Dayanışma Evi”nin bahçesine, Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketi yapıldı.

Davayı takip etmek amacıyla Silivri’ye gelen CHP’liler, bahçeye kurulan maket hücreyi ziyaret ederken, alanda zaman zaman yoğunluk oluştu.

BOŞ YATAĞA GÖZYAŞLARIYLA SAYGI DURUŞU

Replika hücreyi türbe niyetine ziyaret eden partililerin boş yatağa gözyaşlarıyla saygı duruşunda bulunduğu anları görenleri hayrete düşürdü.

Ziyaretçilerin maket hücre önünde fotoğraf çektirdiği ve incelemelerde bulunduğu görülürken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından bölgede kurulan Dayanışma Evi’nin dava sürecini takip eden partililer tarafından sık sık ziyaret edildiği belirtildi.

