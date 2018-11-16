Kocaeli'ndeki FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen, aralarında açığa alınan, muvazzaf, emekli subay ve astsubayların da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

2 firari aranıyor

Diğer şüphelilerden aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da olduğu 15 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, Muğla, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf 4 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf, 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.