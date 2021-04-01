  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kocaeli'nde korkutan yangın
Gündem

Kocaeli'nde korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir apartmanın en üst katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 03:57:00 -
Kocaeli'nde korkutan yangın

Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın en üst katında F.S'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çatıya sıçradığı yangında itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu sırada polis ekipleri binayı tedbir amacıyla boşalttı ve caddede park edilmiş araçları kaldırttı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat çalışmasıyla söndürülen yangında binanın çatısı ile en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşları, uzaklaşmaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşların, battaniyelere sarınarak olayı korkulu gözlerle izlediği görüldü.

Öte yandan bazı bina sakinleri, F.S'nin evini ateşe vererek yaktığını iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar
Gündem

İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre; yapılandırma borçlarını ödeyecek vatandaşlar ve vergi dairesi personeli bugün 24.00..
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'de şoke eden olay! Belözoğlu ve Demirel yumruk yumruğa geldi
Spor

Fenerbahçe'de şoke eden olay! Belözoğlu ve Demirel yumruk yumruğa geldi

Kadıköy'de kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesi sonrası Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, soyunma odasında kavga boyutuna yaklaşan bir geril..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay