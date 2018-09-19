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Kocaeli'nde ahşap evde yangın: 2 çocuk öldü 3 çocuk yaralandı

Derince ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ahşap evde gece yarısı yangın çıktı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:39
Kocaeli'nde ahşap evde yangın: 2 çocuk öldü 3 çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında Suriyeli bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 2. katında evde yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören mahalleli binaya girerek içeride bulunan 5 çocuktan 3’ünü kendi imkanları ile çıkarttı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada söndürme çalışması başlatılırken, çevredeki vatandaşların kurtarmayı başardığı 3 çocuk, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınabildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocukların ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

2 ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI
Polis ekiplerince binada yapılan incelemede 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Binada yapılan olay yeri incelemelerinin ardından feci şekilde can veren çocukların cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:39
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