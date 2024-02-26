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Spor Kocaelili atletler yarı maratona hazırlanıyor
Spor

Kocaelili atletler yarı maratona hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-26 15:11:00 -
Kocaelili atletler yarı maratona hazırlanıyor

Kocaelili atletler, Bursa ve İstanbul'da düzenlenecek yarı maratona hazırlanarak, 20 kilometrelik parkuru tamamladı.

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü, her hafta Derince Çınarlıdere Parkurunda antrenman yapıyor. Bu hafta da sporcular, Kocaeli Barosu avukatları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla antrenman yaptı. Sporcular ve katılımcılar 20 kilometrelik parkuru tamamladı. Herkesi tüm antrenmanlarına davet ettiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Binali Aslan, "21 Nisan'da Bursa'da, 28 Nisan'da İstanbul'da yarı maratona katılacağız" dedi.

Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül ise "Baro olarak 20 yıldır futbol, basketbol takımımız var. Şimdi de atletizm takımı oluşturuyoruz. Maratonlara katılacağız" diye konuştu.

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