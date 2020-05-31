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Aktüel

Kocaeli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:01:48 -
Kocaeli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 24 Mayıs'ta Y.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Altuntaş (47), kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Altuntaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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