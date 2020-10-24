  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kocaeli'de yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:46:05 -
Kocaeli'de yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, silahla öldürülen yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren kişi vefat etti.

Karamürsel ilçesinde 22 Ekim'de meydana gelen kavgada silahla öldürülen Burak Şahin İren'in (32) cenazesi, kılınan namazın ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Dayı Yakup Alemdaroğlu (56) da yeğeninin cenaze töreni öncesi dün 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alemdaroğlu'nun cenazesi, Oluklu Mahallesi mezarlığına defnedildi.



- Olayın geçmişi

4 Temmuz Mahallesi'nde otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek alacak borç meselesinden dolayı tartışmıştı. Olayda Yıldıray A, yanındaki silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan İren ise vatandaşlar tarafından aynı otomobille Karamürsel Devlet Hastanesine götürülmüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheliler, Yıldıray A. ve S.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Yıldıray A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, S.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay