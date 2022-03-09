Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? Kocaeli 10-11 Mart (Perşembe, Cuma) okul tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklama yaptı mı?
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İstanbul için turuncu alarm verdi. Özellile 10 ve 11 Mart’ta yoğun kar yağışının olacağı açıklandı. Kar yağışının beklendiği İstanbul’da valilik tarafından 10 ve 11 Mart’ta okullar tatil edildi. İstanbul’da okulların tatil etilmesiyle birlikte Kocaeli de okuyan öğrenciler de "Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 10 Mart Yarın Kocaeli okullar tatil mi edildi, valilik açıklaması geldi mi?" sorularına cevap arama başladı. Peki; Kocaeli'de okullar tatil mi, yarın Kocaeli'de okullar tatil olacak mı? İşte son bilgiler.
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, şehrin bazı bölgelerinde başladı. İstanbul'da kar yağışı, Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde belli aralıklarla etkili oluyor.
Kocaeli'de okullar tatil mi?
Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu. Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi. Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.
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