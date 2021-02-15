Kocaeli'de yarın 16 Şubat kar tatili olacak mı?

Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle, bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

Kocaeli il merkezinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

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Kocaeli Valiliği, bazı okullarda bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.