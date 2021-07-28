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Gündem Kocaeli’de yangın
Gündem

Kocaeli’de yangın

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:13:00 -
Kocaeli’de yangın

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçı barınağının buzhane kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bağırganlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında ofis bölümlerinin de yer aldığı buzhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede barınaktaki buzhaneleri sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, balıkçı barınağındaki 7 buzhaneden 5'i kullanılamaz hale geldi.

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