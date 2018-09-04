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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Çayırova ilçesinde tartıştığı kişinin ateş ettiği vatandaş ayağından yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 11:12
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs, bilinmeyen sebepten dolayı tabancasını çıkartarak tartıştığı Ş.G.’ye ateş etti. Kurşunun bacağına isabet ettiği Ş.G. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.G.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:12
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