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Kocaeli'de silahlı kavga! Bacağına sıktılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında 2 kişi, silah çekerek berber çırağını bacağından vurdu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:05
Kocaeli'de silahlı kavga! Bacağına sıktılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ateş ettiler

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs silahlarını çekerek berber çırağı Mete Y.’ye ateş etti. Bacağına isabet eden 3 mermi ile yaralanan Mete Y. kanlar içinde yerde kalırken, 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mete Y., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerini güvenlik şeridine alan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:05
  1. Kocaeli’nin Gebze ilçesi
  2. Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi
  3. Fatih Devlet Hastanesi

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